Жигунов просит убрать его имя из титров в "Гардемаринах"

Жигунов просит убрать его имя из титров в "Гардемаринах"
Сергей Жигунов. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Уязвленный в самое сердце артист готов отказаться от всех своих заслуг

Российский актер Сергей Жигунов, запомнившийся миллионам телезрителей по роли Саши Белова в "Гардемаринах", весьма нелестно отреагировал на слова режиссера картины Светланы Дружининой, которая накануне отметила свое 85-летие. Слова легенды советского кинематографа о сыгранной им роли возмутили мужчину.

Сергей вспомнил высказывание Дружининой о том, что идея создания Саши Белова является всецело ее заслугой, поэтому образ курсанта Московской Навигацкой школы – "ее детище".

Жигунова довольно сильно задело заявление режиссера. Актер обратился к своей давней коллеге, весьма своеобразно поздравив ее с днем рождения, и заявил, что может отказаться от своих заслуг в легендарной советской кинокартине в качестве подарка на день рождения знаменитой именинницы, которой исполнилось 16 декабря 85 лет.

"Готов снять свое имя с титров. Только скажите на чье имя писать заявление – Любимовой, как министру, или Шахназарову, как правообладателю?"

– съязвил Жигунов на своей странице в "Инстаграм".

Не так давно Жигунов рассказал о серьезном инциденте, произошедшем на съемках с артистом Максимом Авериным. По словам Сергея, его лоб сильно пострадал из-за табельного оружия, которым туда зарядил звезда "Глухаря".

Егор МАЛКОВ

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