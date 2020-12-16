Певица продолжает радовать многочисленных поклонников смелыми снимками

Ольга Серябкина поделилась с поклонниками свежим снимком, сделанным рядом с бассейном. Подписчики бывшей участницы группы "Серебро" пришли в восторг, глядя на тело артистки.

Одетая в черный купальник Серябкина сфотографировалась в зеркале. Ольга выпятила бедро, при этом отведя вторую ногу в сторону. Такая поза подчеркнула все достоинства фигуры певицы.

"Плавание перед посещением студии", – написала она.

Можно предположить, что в скором времени артистка порадует поклонников музыкальными новинками.

Пользователи Сети по достоинству оценили формы любимицы.

"Просто шикарная, Оленька", "Такая красивая, яркая, неотразимая, великолепная, классная певица и удивительная девушка", "Как всегда превосходна", - прокомментировали они.

Напомним, в конце октября Ольга впервые вышла замуж. Ее избранником стал сын грузинского бизнесмена, 32-летний Георгий Начкебия. Влюбленные сыграли свадьбу в Альпах.

Спустя некоторое время появилась информация, что Серябкина ждет ребенка. Однако артистка не стала отвечать на данное предположение, тем самым дав общественности повод для сплетен.

Ранее Ольга Серябкина в стильном микротопе восхитила многочисленных поклонников.