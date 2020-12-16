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Ольга Серябкина поделилась с поклонниками свежим снимком, сделанным рядом с бассейном. Подписчики бывшей участницы группы "Серебро" пришли в восторг, глядя на тело артистки.
Одетая в черный купальник Серябкина сфотографировалась в зеркале. Ольга выпятила бедро, при этом отведя вторую ногу в сторону. Такая поза подчеркнула все достоинства фигуры певицы.
"Плавание перед посещением студии", – написала она.
Можно предположить, что в скором времени артистка порадует поклонников музыкальными новинками.
Пользователи Сети по достоинству оценили формы любимицы.
"Просто шикарная, Оленька", "Такая красивая, яркая, неотразимая, великолепная, классная певица и удивительная девушка", "Как всегда превосходна", - прокомментировали они.
Напомним, в конце октября Ольга впервые вышла замуж. Ее избранником стал сын грузинского бизнесмена, 32-летний Георгий Начкебия. Влюбленные сыграли свадьбу в Альпах.
Спустя некоторое время появилась информация, что Серябкина ждет ребенка. Однако артистка не стала отвечать на данное предположение, тем самым дав общественности повод для сплетен.
Ранее Ольга Серябкина в стильном микротопе восхитила многочисленных поклонников.
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