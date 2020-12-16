Адвокат обвиняемой актрисы готовится пойти на крайние меры

Адвокат Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, обвиняемых в присвоении имущества покойного Алексея Баталова, рассказал о том, что вдова и дочь актера препятствуют разрешению конфликта. Якобы Гитана Леонтенко и Мария отказываются принимать находящееся у актрисы и юриста имущество звезды кинокартины "Москва слезам не верит".

По словам Анатолия Кучерены, Дрожжина давно хочет отдать Леонтенко то, что когда-то принадлежало ее звездному супругу.

"Парадокс в том, что Баталовы не хотят принимать это имущество назад. Не хотят идти к нотариусу", – заявил адвокат.

Кучерена отметил, что если жена и наследница Баталова отказываются решать вопрос мирным путем, придется делать это через суд.

"Сейчас мы будем через суд просить расторгнуть договор ренты, будем принудительно отдавать имущество. Иного выхода нет", – сообщил защитник Цивина и Дрожжиной.

Также Анатолий рассказал, что Леонтенко отказывается проводить очную ставку, передает "Комсомольская правда".

Ранее стало известно о новых злодеяниях Цивина и Дрожжиной. Выяснилось, что супружеская пара наживалась на ветеранах.