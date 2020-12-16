Певица осталась без зуба в свой день рождения

Анна Седокова и ее подруга Анна Хилькевич стали участницами нового выпуска шоу "Двое на миллион". В студии певица поделилась историей из своего прошлого: оказывается, звезда "Универа" травмировала артистку на ее собственном празднике.

Исполнительница рассказала, что на вечеринке по случаю ее дня рождения Хилькевич была навеселе. Выпившая актриса подошла к Седоковой и со словами "Я тебя так люблю" случайно выбила подруге зуб бокалом.

Похоже, инцидент все-таки не навредил отношениям звезд, и они весело вспомнили о нем в студии программы. Отрывок опубликовала Хилькевич в "Инстаграм", извинившись перед экс-солисткой "ВИА Гры" за выбитый зуб.

Блондинка также отметила: шоу символично выходит в день рождения Седоковой – 16 декабря певице исполнилось 38 лет.

"Дорогая моя, не так давно я признавалась в любви твоей сексуальности, а сегодня хочу сказать о твоем большом добром сердце!" – обратилась Хилькевич к подруге.

Ранее Анна Седокова показала откровенный кадр в черных чулках.