Актер отметил, что у звезды фильма "Собака на сене" практически не было шансов выжить

В 1987 году скончался легендарный актер Андрей Миронов. Причиной его смерти стало обширное кровоизлияние в мозг. Друг артиста, Александр Ширвиндт, заявил, что если бы тот выжил, то не смог бы вернуться к нормальной жизни.

В эфире Ютуб-шоу "ЖЗЛ с Дмитрием Быковым" Ширвиндт рассказал, что долгое время Миронов страдал от аневризмы сосудов головного мозга. Когда после очередного приступа Андрей Александрович оказался на операционном столе, врачи увидели страшную патологию. Аневризма была диаметром более двух сантиметров.

"Я спрашивал, почему не оперировали. Мне сказали, что даже если бы он вдруг неожиданно выжил, это был бы даун стопроцентный", – вспомнил Александр Анатольевич.

Напомним, Андрей Миронов скончался в возрасте 46-ти лет. Артисту стало плохо во время участия в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Звезда фильма "Берегись автомобиля" потерял сознание на сцене. Актера доставили в латвийскую больницу, однако спасти его не удалось.

Ранее стало известно о том, как жена Миронова, Лариса Голубкина, боролась с его любовницей.