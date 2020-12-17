Телеведущая в шоке от огромных сумм

Не так давно Ольга Бузова похвасталась тем, что наконец-то смогла приобрести квартиру. Покупка недвижимости, площадью 200 квадратных метров, обошлась теледиве в 120 миллионов. Сейчас в квартире звезды идет ремонт, и, как отмечает сама ведущая "Дома-2", она и подумать не могла, что это может быть настолько дорого.

Сейчас в квартире Оли во всю ведутся отделочные работы. Звезда решила приоткрыть завесу тайны и рассказала, во сколько ей обходится ремонт. И оказалось, что цифры неприятно удивили знаменитость.

"Пока сейчас только неприятное: эти цифры смотреть. Плитка на всю мою квартиру мне обойдется в 15 миллионов", – пожаловалась Бузова "Пятому каналу".

На квартиру певица копила очень долго. Оля подчеркнула, что не хотела брать кредит, потому что привыкла жить по средствам. И до тех пор, пока артистка не накопила нужную сумму, она даже не начинала заниматься поиском квартиры.

Ну а пока телеведущая вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном живет в съемной квартире на юго-западе Москвы.

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