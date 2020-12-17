Известный ведущий оказался на грани смерти

Известный ведущий оказался на грани смерти
Владимир Березин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Диктор уже два месяца не может оправиться после страшной аварии

Два месяца назад жизнь Владимира Березина серьезно изменилась. Ведущий пережил серьезное потрясение – его сбила машина. В итоге мужчина отделался переломом ноги, однако с последствиями артист борется до сих пор. 

Сам Березин шутит, что репетирует старость, потому что большую часть времени он лежит и старается лишний раз не беспокоить ногу. Да и передвигаться самостоятельно пока еще сложно.

Диктор рассказал, что в первые дни после аварии особенно страдал от сильных болей. Врачи прописали ему много лекарств, которые смогли облегчить ощущения. По словам Березина, авария разделила его жизнь на "до" и "после". 

"Я побывал на грани жизни и смерти. И реально почувствовал это состояние. Сомнительное удовольствие, скажу вам. До сих пор помню: когда открыл глаза, лёжа на асфальте, обрадовался, что остался жив.  Мог оказаться или калекой, или мертвецом", - поделился Владимир Андреевич с "Собеседником". 

Ведущий отметил, что перед аварий было много знаков, которым Березин изначально не придал значения. Например, ему пришлось возвращаться домой за деньгами, которые загадочно пропали из его кармана. А накануне трагедии со стены неожиданно упал его портрет со стены.

Ранее Березин поделился последними новостями о состоянии Светланы Моргуновой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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