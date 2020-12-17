"Два милых совершенства": Курникова поделилась редким фото подросших двойняшек от Иглесиаса

"Два милых совершенства": Курникова поделилась редким фото подросших двойняшек от Иглесиаса
Анна Курникова. Фото: instagram.com/annakournikova/
Наследникам теннисистки исполнилось 3 года

Вот уже почти 20 лет Анна Курникова и Энрике Иглесиас счастливы в отношениях. Пара воспитывает троих детей. Спортсменка редко балует поклонников снимками своих детей, стараясь держать личную жизнь подальше от пристального внимания общественности. Однако в этот раз теннисистка решила сделать исключение. 

На странице Курниковой в "Инстаграм" появилось две публикации, которые умилили поклонников чемпионки. Анна решила показать, как выглядят ее подросшие двойняшки Люси и Николас. Вчера наследникам звездной пары исполнилось три года. 

В Сети отметили, что дети растут необычайно красивыми. Поклонники тут же написали множество хвалебных комментариев, что девочка очень похожа на маму, а вот сын растет точной копией отца. 

"Какая маленькая красотка", "Как время быстро летит", "Два милых совершенства!", "Папа-мамина дочка", "Какой равномерный микс между папой и мамой", "Все самое лучшее от родителей", "Копия – мама!", "Такой красивый и одновременно милый! Поздравляю с днем рождения!", "Изумительные детки!", "Растите крепкими и здоровыми!"

– написали поклонники звездной пары. 

Напомним, что в начале этого года Анна и Энрике стали родителями в третий раз. Теннисистка родила дочку Машу. Не так давно Курникова показала снимки подросшей девочки и намекнула, что девочка может пойти по стопам матери. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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