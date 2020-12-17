Наследникам теннисистки исполнилось 3 года

Вот уже почти 20 лет Анна Курникова и Энрике Иглесиас счастливы в отношениях. Пара воспитывает троих детей. Спортсменка редко балует поклонников снимками своих детей, стараясь держать личную жизнь подальше от пристального внимания общественности. Однако в этот раз теннисистка решила сделать исключение.

На странице Курниковой в "Инстаграм" появилось две публикации, которые умилили поклонников чемпионки. Анна решила показать, как выглядят ее подросшие двойняшки Люси и Николас. Вчера наследникам звездной пары исполнилось три года.

В Сети отметили, что дети растут необычайно красивыми. Поклонники тут же написали множество хвалебных комментариев, что девочка очень похожа на маму, а вот сын растет точной копией отца.

"Какая маленькая красотка", "Как время быстро летит", "Два милых совершенства!", "Папа-мамина дочка", "Какой равномерный микс между папой и мамой", "Все самое лучшее от родителей", "Копия – мама!", "Такой красивый и одновременно милый! Поздравляю с днем рождения!", "Изумительные детки!", "Растите крепкими и здоровыми!"

– написали поклонники звездной пары.

Напомним, что в начале этого года Анна и Энрике стали родителями в третий раз. Теннисистка родила дочку Машу. Не так давно Курникова показала снимки подросшей девочки и намекнула, что девочка может пойти по стопам матери.