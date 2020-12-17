Снимок вызвал неоднозначную реакцию пользователей

Период предновогодних праздников – время непростое, особенно для артистов, которые разрываются между основной работой и записью новогодних концертов. Некоторые звезды российского шоу-бизнеса устают настолько, что не упускают ни единой возможности просто присесть, даже если и ненадолго. Так, Надежда Бабкина не удержалась и прилегла прямо в лифте.

Народная артистка пожаловалась, что настолько устала, что к концу рабочего дня у нее не осталось сил, чтобы ехать в лифте стоя. Отдельного внимания заслуживает образ певицы: ярко-красная рубашка, надетая под серую футболку в полоску, носки в тон и стильные аксессуары.

В комментариях поклонники призвали Надежду Георгиевну сбавить темы и позаботиться о себе. Других же обеспокоило то, что 70-летняя народная артистка разлеглась прямо в лифте.

"Нужно стульчик раскладой с собой брать", "От усталости наплевать пол чистый или нет", "Зачем себя так изматывать, что уже ноги не держат?", "Нельзя так много работать, Надежда Георгиевна!", "Возраст свое берёт, года, года", "Пора на отдых. Всех денег не заработаешь",

– отметили пользователи "Инстаграма".

Ранее Надежда Бабкина возмутилась ограничениями, которые вынуждены соблюдать посетители театров.