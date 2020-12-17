Наживается на старушках: Ургант жестко подколол Шаляпина

Наживается на старушках: Ургант жестко подколол Шаляпина
Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official
Юморист высмеял необычные пристрастия певца

Прохор Шаляпин известен не столько своим певческим талантом, сколько романтическими отношениям с женщинами преклонного возраста. Накануне на эту тему остроумно подшутил Иван Ургант.

В последнем выпуске шоу "Вечерний Ургант" комик рассказал о рисунке, который оставил на одном из жилых домов известный уличный художник Бэнкси. На радость горожанам он нарисовал чихающую старушку. Благодаря этому рисунку цена на жилплощадь резко подскочила.

Комментируя данную новость, Ургант иронично отметил, что ранее на чихающих бабульках зарабатывал только Прохор Шаляпин.

Напомним, в 2013 году Шаляпин шокировал народ, связав себя узами брака с тогда 52-летней предпринимательницей Ларисой Копенкиной. Избранница почтенного возраста удивила не только фанатов артиста – родные Шаляпина тоже отказались принимать такой неординарный выбор отпрыска.

Кстати, недавно певца засмеяли за фото с Анастасией Волочковой. Артисты вместе побывали в Большом театре.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Ну а кому он еще нужен? Скелет с мерзкой улыбкой.
Гость
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Главное что он не некрофил! :-))
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