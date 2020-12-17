Морозов из "Кривого зеркала" оправдался за призыв закопать женщину года на кладбище

Морозов из "Кривого зеркала" оправдался за призыв закопать женщину года на кладбище
Александр Морозов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист назвал свои слова шуткой

Александр Морозов решил начать покорять Интернет. Артист "Кривого зеркала" создал свой ютуб-канал, а его первый выпуск получился весьма противоречивым. Юморист весьма резко высказался в адрес некоторых звезд российского шоу-бизнеса, а рэпера Моргенштерна, которого популярный журнал признал женщиной года 2020, и вовсе призвал зарыть на кладбище. 

Чтобы избежать скандала, Морозов тут же поспешил оправдаться за свои слова. Юморист даже признался, что считает рэпера хорошим музыкантом. Правда, разобрать слов в песнях Моргенштерна артист "Кривого зеркала" так и не смог. 

"Но в этом есть какая-то замануха. У него чудесные клипы, и, давайте будем честными, он обаятельный пацан. В нем есть харизма и обаяние. А то что я его ругал. Это шутка. Мне он нравится, как музыкант", – резюмировал Морозов в беседе с "Телепрограммой". 

Единственное, что смущает комика, это "сатанинская" татуировка на лице музыканта. Морозов объяснил, что он православный человек, поэтому ему не нравятся три шестерке на лбу артиста. "Ненавижу сатанистов", – подчеркнул юморист. 

Ранее Александр Морозов рассказал, почему недолюбливает Дмитрия Нагиева. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Утро! Зачем он вам? Вы работаете на его популярность( Пусть сидит в зеркале,его никто не смотрит.
1
новости партнеров

Санкции до победного конца: США пообещали похоронить "Северный поток - 2"

В Вашингтоне остановку проекта считают условием хороших отношений с Москвой

Впавший в истерику Трамп отказывается уступать кресло президента Байдену

Экс-глава страны не может принять свое поражение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей