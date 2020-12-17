Артист назвал свои слова шуткой

Александр Морозов решил начать покорять Интернет. Артист "Кривого зеркала" создал свой ютуб-канал, а его первый выпуск получился весьма противоречивым. Юморист весьма резко высказался в адрес некоторых звезд российского шоу-бизнеса, а рэпера Моргенштерна, которого популярный журнал признал женщиной года 2020, и вовсе призвал зарыть на кладбище.

Чтобы избежать скандала, Морозов тут же поспешил оправдаться за свои слова. Юморист даже признался, что считает рэпера хорошим музыкантом. Правда, разобрать слов в песнях Моргенштерна артист "Кривого зеркала" так и не смог.

"Но в этом есть какая-то замануха. У него чудесные клипы, и, давайте будем честными, он обаятельный пацан. В нем есть харизма и обаяние. А то что я его ругал. Это шутка. Мне он нравится, как музыкант", – резюмировал Морозов в беседе с "Телепрограммой".

Единственное, что смущает комика, это "сатанинская" татуировка на лице музыканта. Морозов объяснил, что он православный человек, поэтому ему не нравятся три шестерке на лбу артиста. "Ненавижу сатанистов", – подчеркнул юморист.

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