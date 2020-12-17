"Позоритесь на всю страну": откровения Королевой взбесили народ

"Позоритесь на всю страну": откровения Королевой взбесили народ
Наташа Королева. Фото: Oleg Gordienko/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица призналась, что ей нравится раздражать людей

Для Наташи Королевой 2020 год стал очень непростым: измена мужа, целая череда скандалов, постоянная критика. В итоге певица не выдержала и сбежала из России. Кажется, что отдых пошел артистке на пользу. Она вновь начала публиковать видео и общаться с поклонниками. Только вот очередной ролик Королевой в Сети, мягко говоря, не оценили. 

Жена Тарзана призналась, что ей даже нравится, что она кого-то может сильно раздражать. По ее мнению, счастливые люди редко кому-то нравятся. Только вот даже самые преданные поклонники посыла Королевой не поняли. 

Под роликом началась самая настоящая атака хейтеров, которые критиковали артистку за то, что она пиарится на своей семье. 

"Будьте скромнее и вас трогать не будут, захотела публичности и вот результат", "Странно, быть счастливой для того чтобы кого-то раздражать? От этого удовольствие получать? Сомнительное счастье", "Вас жаль, позоритесь на всю страну", "Да кому ты, Наташа, нужна?! Уже мало ты кому интересна, поэтому и выдумываешь о себе сплетни", "А когда то она мне нравилась, сейчас противно смотреть", 

– написали в комментариях. 

Однако поклонники отмечают, что все Королева делает правильно. Фанаты призвали певицу не обращать внимания на гневные комментарии злопыхателей и продолжать быть счастливой. 

Ранее Наташа Королева рассказала, что приняла роды на островах. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
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; порывай ; и какая она ПЕВИЦА -ИНТЕРЕСНО КТО ЕЙ СЕЙЧАС ПИШЕТ МУЗЫКУ И СТИХИ ЕСЛИ БАБЛА НЕТ СЕЙЧАС МНОГО ТЕХ КТО ЭТО ДЕЛАЕТ ДЛЯ СЕБЯ А НЕ ДЛЯ БЕЗДАРЕЙ
Гость
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Вспоминается как они выходили на "олимп". Королева оголила грудь и стала популярной,Шура-беззубый, другие гитары о пол разбивали-от чего так? Потому что нечего больше зрителю подать-без фонограммы "0".
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