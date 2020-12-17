Певица призналась, что ей нравится раздражать людей

Для Наташи Королевой 2020 год стал очень непростым: измена мужа, целая череда скандалов, постоянная критика. В итоге певица не выдержала и сбежала из России. Кажется, что отдых пошел артистке на пользу. Она вновь начала публиковать видео и общаться с поклонниками. Только вот очередной ролик Королевой в Сети, мягко говоря, не оценили.

Жена Тарзана призналась, что ей даже нравится, что она кого-то может сильно раздражать. По ее мнению, счастливые люди редко кому-то нравятся. Только вот даже самые преданные поклонники посыла Королевой не поняли.

Под роликом началась самая настоящая атака хейтеров, которые критиковали артистку за то, что она пиарится на своей семье.

"Будьте скромнее и вас трогать не будут, захотела публичности и вот результат", "Странно, быть счастливой для того чтобы кого-то раздражать? От этого удовольствие получать? Сомнительное счастье", "Вас жаль, позоритесь на всю страну", "Да кому ты, Наташа, нужна?! Уже мало ты кому интересна, поэтому и выдумываешь о себе сплетни", "А когда то она мне нравилась, сейчас противно смотреть",

– написали в комментариях.

Однако поклонники отмечают, что все Королева делает правильно. Фанаты призвали певицу не обращать внимания на гневные комментарии злопыхателей и продолжать быть счастливой.

Ранее Наташа Королева рассказала, что приняла роды на островах.