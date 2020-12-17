Для Нелли играл Игорь Крутой и пел Николай Басков

В период буйства мировой эпидемии коронавируса от пышных торжеств приходится отказываться. Так и вдова Иосифа Кобзона отметила свой юбилей дома в узком кругу друзей. По словам именитых гостей, лишившаяся любимого мужа Нелли Михайловна, впервые за долгое время была по-настоящему счастлива.



На скромном торжестве побывали главные знаменитости России. Поздравить юбиляршу пришла семья Стаса Михайлова, Игорь Крутой. Также засвидетельствовать свое почтение прибыли Александр Буйнов и Владимир Винокур. Настоящий музыкальный концерт в честь Нелли Кобзон устроил Николай Басков.

"Были все самые близкие (…) очень тепло посидели", - поделился впечатлениями от праздника Буйнов.

Во время мероприятия, разумеется, много вспоминали о легендарном певце Иосифе Кобзоне. Друзья поделились с вдовой личными историями, курьезными случаями и приколами, в которых участвовал народный артист. Нелли Михайловне было очень приятно поговорить о покинувшем этот мир супруге. Влюбленные прожили вместе более 40 лет.

Как отметил Крутой, несмотря на масштабную фигуру мужа, его супружница заняла достойное место в среде творческих людей. Друзья и коллеги Кобзона с теплотой относятся к Нелли Михайловне, о чем свидетельствует уютный вечер, который был посвящен ее днем рождения.

К слову, недавно вдова великого артиста поделилась своей главной обидой на супруга. Однажды Нелли Михайловне пришлось столкнуться с предательством. Женщина признавалась, что доля жены народного певца довольно тяжела – некоторые знаковые мероприятия приходится проводить без супруга.