"Тепло посидели": вдова Кобзона отпраздновала 70-летие

"Тепло посидели": вдова Кобзона отпраздновала 70-летие
Вдова Иосифа Кобзона Нелли. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Для Нелли играл Игорь Крутой и пел Николай Басков

В период буйства мировой эпидемии коронавируса от пышных торжеств приходится отказываться. Так и вдова Иосифа Кобзона отметила свой юбилей дома в узком кругу друзей. По словам именитых гостей, лишившаяся любимого мужа Нелли Михайловна, впервые за долгое время была по-настоящему счастлива.

На скромном торжестве побывали главные знаменитости России. Поздравить юбиляршу пришла семья Стаса Михайлова, Игорь Крутой. Также засвидетельствовать свое почтение прибыли Александр Буйнов и Владимир Винокур. Настоящий музыкальный концерт в честь Нелли Кобзон устроил Николай Басков.

"Были все самые близкие (…) очень тепло посидели", - поделился впечатлениями от праздника Буйнов.

Во время мероприятия, разумеется, много вспоминали о легендарном певце Иосифе Кобзоне. Друзья поделились с вдовой личными историями, курьезными случаями и приколами, в которых участвовал народный артист. Нелли Михайловне было очень приятно поговорить о покинувшем этот мир супруге. Влюбленные прожили вместе более 40 лет.

Как отметил Крутой, несмотря на масштабную фигуру мужа, его супружница заняла достойное место в среде творческих людей. Друзья и коллеги Кобзона с теплотой относятся к Нелли Михайловне, о чем свидетельствует уютный вечер, который был посвящен ее днем рождения.

К слову, недавно вдова великого артиста поделилась своей главной обидой на супруга. Однажды Нелли Михайловне пришлось столкнуться с предательством. Женщина признавалась, что доля жены народного певца довольно тяжела – некоторые знаковые мероприятия приходится проводить без супруга. 

Ольга ФЕДОРОВА

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Я даже испугался, что они все тепло поседели. Потом понял, что всё не так страшно.
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Задолбали безграмотные журналюги! посЕдели! дебилы! посИдели исправьте и сдохните! <цензура> чистить дороги
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