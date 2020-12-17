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Вдова Николая Караченцова не смогла прийти на прощание с
Валентином Гафтом, однако в беседе с журналистами рассказала о том, как великий
артист чувствовал себя в последнее время. Оказалось, что в течение нескольких
лет он мучился болезнью Паркинсона.
По словам Людмилы Поргиной, для близких друзей и коллег Валентина Иосифовича его уход не стал неожиданностью. Народный артист был в очень тяжелом состоянии – жизненные силы постепенно оставляли его.
На свое 85-летие Гафт уже был не способен благодарить друзей за поздравления и нормально разговаривать, передает слова артистки издание "Собеседник".
Поргина выразила сожаление по поводу ухода именитого актера, философски добавив, что каждому из нас когда-нибудь придется покинуть этот мир.
К слову, после смерти Валентина Гафта начался традиционный дележ имущества. Недавно стало известно, что на нажитое артистом появился новый претендент.
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