Страдал от болезни: Поргина поделилась деталями последних дней Гафта

Страдал от болезни: Поргина поделилась деталями последних дней Гафта
Валентин Гафт. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист не мог нормально разговаривать

Вдова Николая Караченцова не смогла прийти на прощание с Валентином Гафтом, однако в беседе с журналистами рассказала о том, как великий артист чувствовал себя в последнее время. Оказалось, что в течение нескольких лет он мучился болезнью Паркинсона.

По словам Людмилы Поргиной, для близких друзей и коллег Валентина Иосифовича его уход не стал неожиданностью. Народный артист был в очень тяжелом состоянии – жизненные силы постепенно оставляли его.

На свое 85-летие Гафт уже был не способен благодарить друзей за поздравления и нормально разговаривать, передает слова артистки издание "Собеседник".

Поргина выразила сожаление по поводу ухода именитого актера, философски добавив, что каждому из нас когда-нибудь придется покинуть этот мир.

К слову, после смерти Валентина Гафта начался традиционный дележ имущества. Недавно стало известно, что на нажитое артистом появился новый претендент. 

Ольга ФЕДОРОВА

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