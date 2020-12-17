Пенкин отказался преклоняться перед Пугачевой

Пенкин отказался преклоняться перед Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец не поддерживает связь с Примадонной

Сергей Пенкин – это поистине удивительный человек, обладающий уникальным талантом – диапазон его голоса составляет четыре октавы. Лера Кудрявцева, которая пригласила артиста стать гостем следующего выпуска шоу "Секрет на миллион", приоткрыла завесу тайны и рассказала, о чем говорили звезды. 

Так, артист признался, что не умеет "правильно" дружить: ни под кого не подстраивается, не гонится за успехом и не лезет вон из кожи, пытаясь оставаться в тренде. Пенкин лишь старается жить в свое удовольствие и посвящает себя музыке, которая уже давно стала для него чем-то гораздо большим, чем просто способом заработать. 

Певец также поделился подробностями своих отношений с коллегами по сцене. И если от дуэта с Николаем Басковым Сергей Пенкин не отказался бы, то вот к Алле Пугачевой на поклон идти не собирается, пишет "Телепрограмма". 

"Я не хочу навязываться: "Ой ти, муси-пуси", ­– рассуждает артист, говоря об отношениях с Аллой Борисовной.

Также Лера Кудрявцева пообещала, что Сергей Пенкин наконец расскажет о своей личной жизни и о своей самой большой в жизни любви. 

Ранее артиста отказались пускать в самолет. Оказалось, что певец перебрал с алкоголем. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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