Певец не поддерживает связь с Примадонной

Сергей Пенкин – это поистине удивительный человек, обладающий уникальным талантом – диапазон его голоса составляет четыре октавы. Лера Кудрявцева, которая пригласила артиста стать гостем следующего выпуска шоу "Секрет на миллион", приоткрыла завесу тайны и рассказала, о чем говорили звезды.

Так, артист признался, что не умеет "правильно" дружить: ни под кого не подстраивается, не гонится за успехом и не лезет вон из кожи, пытаясь оставаться в тренде. Пенкин лишь старается жить в свое удовольствие и посвящает себя музыке, которая уже давно стала для него чем-то гораздо большим, чем просто способом заработать.

Певец также поделился подробностями своих отношений с коллегами по сцене. И если от дуэта с Николаем Басковым Сергей Пенкин не отказался бы, то вот к Алле Пугачевой на поклон идти не собирается, пишет "Телепрограмма".

"Я не хочу навязываться: "Ой ти, муси-пуси", ­– рассуждает артист, говоря об отношениях с Аллой Борисовной.

Также Лера Кудрявцева пообещала, что Сергей Пенкин наконец расскажет о своей личной жизни и о своей самой большой в жизни любви.

Ранее артиста отказались пускать в самолет. Оказалось, что певец перебрал с алкоголем.