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Недавно в СМИ появилась информация о том, что Гарик
Мартиросян имеет тайные отношения с Яной Кошкиной. Этот слух был активно
растиражирован прессой, так что супруга комика Жанна не смогла сдержаться и
тоже прокомментировала "сенсационную" новость.
Видимо, хорошее чувство юмора у Мартиросянов – это семейное. Так, Жанна остроумно высмеяла желтую прессу за очередной вброс о молодой любовнице супруга.
Там она отметила безусловные достоинства молодой и привлекательный актрисы – ее красоту, харизматичность и обаяние.
"Я тоже хочу быть любовницей Яны Кошкиной!", – объявила Жанна.
В завершение длинной тирады супруга юмориста отметила, что семейные богатства в виде элитного жилья и многомиллионной иномарки записаны на нее, так что тут в принципе не о чем переживать.
Кстати, недавно Жанна подшутила над поклонниками, заявив, что отлично сохранилась в "свой 61 год".
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