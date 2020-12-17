Жанна посвятила болезненной теме отдельный пост

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Гарик Мартиросян имеет тайные отношения с Яной Кошкиной. Этот слух был активно растиражирован прессой, так что супруга комика Жанна не смогла сдержаться и тоже прокомментировала "сенсационную" новость.



Видимо, хорошее чувство юмора у Мартиросянов – это семейное. Так, Жанна остроумно высмеяла желтую прессу за очередной вброс о молодой любовнице супруга.

Там она отметила безусловные достоинства молодой и привлекательный актрисы – ее красоту, харизматичность и обаяние.

"Я тоже хочу быть любовницей Яны Кошкиной!", – объявила Жанна.

В завершение длинной тирады супруга юмориста отметила, что семейные богатства в виде элитного жилья и многомиллионной иномарки записаны на нее, так что тут в принципе не о чем переживать.

Кстати, недавно Жанна подшутила над поклонниками, заявив, что отлично сохранилась в "свой 61 год".