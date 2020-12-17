"Был неправильно понят": Меладзе пропустил "Голубые огоньки"

"Был неправильно понят": Меладзе пропустил "Голубые огоньки"
Валерий Меладзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Инициатива бойкотировать новогодние шоу обернулась против артиста

В этом году Валерий Меладзе попытался привлечь внимание к финансовым трудностям артистов, которые из-за пандемии остались без работы. Для этого певец предложил коллегам бойкотировать "Голубые огоньки". И если другие звезды российского шоу-бизнеса инициативу исполнителя не поддержали, то сам Меладзе в этом году остался без новогодних съемок.

Иосиф Пригожин рассказал, что Меладзе на "Голубых огоньках" в этом году не появится. Продюсер подчеркнул, что артист был неправильно понят, когда призвал бойкотировать съемки, пишет "Собеседник".

В целом, считает Пригожин, звезды должны понимать, что ответственность за создание праздничной атмосферы легла и на их плечи тоже. 

"Я считаю, что люди не должны страдать в новогоднюю ночь от отсутствия любимых артистов, так как все их внимание будет приковано к телевизору", – подчеркнул муж Валерии. 

Также музыкальный продюсер рассказал, что сейчас на всех телеканалах буквально кипит работа, а единственным отличием съемок в 2020 году от съемок прошлых лет стало лишь то, что всем приглашенным звездам было необходимо сдать тест на коронавирус и постоянно измерять температуру. 

К слову, среди звезд нашлись и те, кто хоть и не поддержал инициативу Меладзе, но от съемок в новогодних шоу все-таки отказались. Так, Любовь Успенская объяснила, почему не стала сниматься в "Голубых огоньках", 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Так мало кто и расстроится. Все эти звезды прошлого века уже не интересны-это как фильм "Ирония судьбы",которую каждый год показывают.
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