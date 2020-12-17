Артист намекнул на высокомерное поведение звезды

Дмитрий Шаракоис, сыгравший одну из главных ролей в сериале "Интерны" вместе с Кристиной Асмус, рассказал неприятную правду о характере коллеги. Он оборвал все контакты с кинозвездой после одного случая.

По словам артиста, однажды бывшая жена Гарика Харламова осталась ночевать у него дома. Утром перед выходом Шаракоис собрал мусор и, так как дверь плохо закрывалась, а одной рукой у него этого сделать не получалось, актер попросил Асмус подержать пакет.

Однако ответ девушки на просьбу помочь удивил Дмитрия. "Что? Я никогда в своей жизни не возьму в руки мусорный пакет!" – привел слова актрисы коллега. Он добавил, что с тех пор не ответил ни на одно сообщение, да и вообще больше с "принцессами" не общается.

Историей о звезде "Текста" артист поделился в "Инстаграм". Отрывок из прошедшего прямого эфира опубликовал "Пятый канал".

После съемок в "Интернах" и новой "Кавказской пленнице" Дмитрий Шаракоис переехал в Великобританию. Первое время ему приходилось непросто, но сейчас он возвращается к актерской деятельности. А несколько месяцев назад артисту понадобилась срочная помощь медиков из-за подозрения на инсульт.