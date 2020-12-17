Маша из "Реальных пацанов" впервые показала новорожденную дочь

Маша из "Реальных пацанов" впервые показала новорожденную дочь
Кадр из сериала "Реальные пацаны" (2010-2020)
Актриса показала первый снимок с ребенком

В семье Марии Шекуновой, известной по роли блондинки Маши в сериале "Реальные пацаны", произошло пополнение. У актрисы родилась дочь. Малышку назвали Мирославой.

Радостной новостью Шекунова поделилась с поклонниками на личной инстаграм-странице.

"Вот такой вот грандиозный подарочек преподнес нам незабываемый 2020!!!" – написала счастливая Мария.

Она призналась, что специально скрывала факт своей беременности, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Текст актриса сопроводила трогательной фотографией с новорожденной дочерью. Мария сделала селфи, держа на руках спящую Мирославу.

"Надеюсь, что вы все за нас порадуетесь)))" – отметила она.

Пользователи Сети принялись поздравлять Шекунову.

"Поздравляю вашу семью с таким прекрасным пополнением", "Очень рада, пусть доча растет здоровой, счастливой вам на радость!!!", "Малышке крепчайшего здоровья, а Вам – счастья! И поменьше бессонных ночей", – прокомментировали подписчики.

Напомним, Мария Шекунова состоит в браке с шоуменом Дмитрием Скорницким. Знакомство будущих супругов произошло в театральном вузе. Спустя семь лет они сыграли свадьбу.

В 2013 году у Марии и Дмитрия родился первенец – сын Ярослав.  

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Выплаты здесь - https://bit.ly/rusbasee
Ответить
Вы будете удивлены! Всем россиянам 2О лет переводили деньги на соц выnлaты и компенсации, но никто об этом не знал! Наконец-то, появился официaльный портал,чтобы узнать о размере начислений - ССЫЛКА ВЫШЕ Это ваши деньги, их можно вывести прямо на карту! Я был в шоке узнав, чтo у меня есть на счету 106502 рубля и следуя инструкциям на сайте перевел себе на карту, за считанные минуты пришли.
qq
1

Популярные темы форума
новости партнеров

Коронавирус и не только: Путина провел ежегодную пресс-конференцию

Глава России за несколько часов обсудит проблемы, накопившиеся за год

Россия и Китай жестоко накинулись на Германию в ООН – СМИ ФРГ

Немцы оскорбились за своего представителя в СБ ООН

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей