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В семье Марии Шекуновой, известной по роли блондинки Маши в сериале "Реальные пацаны", произошло пополнение. У актрисы родилась дочь. Малышку назвали Мирославой.
Радостной новостью Шекунова поделилась с поклонниками на личной инстаграм-странице.
"Вот такой вот грандиозный подарочек преподнес нам незабываемый 2020!!!" – написала счастливая Мария.
Она призналась, что специально скрывала факт своей беременности, чтобы не привлекать лишнего внимания.
Текст актриса сопроводила трогательной фотографией с новорожденной дочерью. Мария сделала селфи, держа на руках спящую Мирославу.
"Надеюсь, что вы все за нас порадуетесь)))" – отметила она.
Пользователи Сети принялись поздравлять Шекунову.
"Поздравляю вашу семью с таким прекрасным пополнением", "Очень рада, пусть доча растет здоровой, счастливой вам на радость!!!", "Малышке крепчайшего здоровья, а Вам – счастья! И поменьше бессонных ночей", – прокомментировали подписчики.
Напомним, Мария Шекунова состоит в браке с шоуменом Дмитрием Скорницким. Знакомство будущих супругов произошло в театральном вузе. Спустя семь лет они сыграли свадьбу.
В 2013 году у Марии и Дмитрия родился первенец – сын Ярослав.
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