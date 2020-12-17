Актриса показала первый снимок с ребенком

В семье Марии Шекуновой, известной по роли блондинки Маши в сериале "Реальные пацаны", произошло пополнение. У актрисы родилась дочь. Малышку назвали Мирославой.

Радостной новостью Шекунова поделилась с поклонниками на личной инстаграм-странице.

"Вот такой вот грандиозный подарочек преподнес нам незабываемый 2020!!!" – написала счастливая Мария.

Она призналась, что специально скрывала факт своей беременности, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Текст актриса сопроводила трогательной фотографией с новорожденной дочерью. Мария сделала селфи, держа на руках спящую Мирославу.

"Надеюсь, что вы все за нас порадуетесь)))" – отметила она.

Пользователи Сети принялись поздравлять Шекунову.

"Поздравляю вашу семью с таким прекрасным пополнением", "Очень рада, пусть доча растет здоровой, счастливой вам на радость!!!", "Малышке крепчайшего здоровья, а Вам – счастья! И поменьше бессонных ночей", – прокомментировали подписчики.

Напомним, Мария Шекунова состоит в браке с шоуменом Дмитрием Скорницким. Знакомство будущих супругов произошло в театральном вузе. Спустя семь лет они сыграли свадьбу.

В 2013 году у Марии и Дмитрия родился первенец – сын Ярослав.