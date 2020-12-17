За жизнь юмориста так и не наградили званием "Народного артиста"

Максим Галкин высказался об отсутствии у него звания "Народного артиста России". В разговоре с Валерием Меладзе, который стал гостем Ютуб-шоу "Музыкалити", юморист отметил, что ему не нужны никакие преференции.

По словам Меладзе, почетное звание дает некоторое преимущество после смерти артиста. Например, его могут похоронить в лучших условиях. Слова Валерия рассмешили Галкина. Муж Аллы Пугачевой поинтересовался, зачем человеку нужны какие-либо льготы, если он уже мертв.

Напомним, огромная популярность пришла к Галкину после того, как он принял участие в юмористических передачах "Аншлаг" и "Смехопанорама". Затем Максим вел такие популярные шоу, как "Танцы со звездами" и "Кто хочет стать миллионером".

На данный момент артист снимается в программе "Лучше всех", а также является звездой Ютуб-шоу "Музыкалити". Несмотря на творческую активность, его по какой-то причине до сих пор не удостоили высшей награды.

Ранее Максим Галкин опубликовал фотографию с детьми – двойняшками Гарри и Лизой. Однако изюминкой кадра стали не наследники юмориста, а выглядывающая из-за угла Алла Борисовна в утреннем образе.