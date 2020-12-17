Збруев, Нилов и Карцев: неожиданные родственные связи среди звезд

Александр Збруев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Петр Федоров. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com Роман Карцев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Павел Кассинский. Кадр из сериала &#34;Интерны&#34; (2010-2017) Геннадий Нилов. Кадр из фильма &#34;Меня это не касается&#34; (1976) Алексей Нилов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Многие современные артисты пошли по стопам знаменитых родственников

Порой люди не догадываются о том, что их любимый актер является родственником другого, не менее известного артиста. Внешность не всегда может указывать на семейную связь. О тех звездах, про родство которых никто не задумывался – в материале от "Утро.ру".

Александр Збруев и Петр Федоров

Звезда "Большой перемены" Александр Збруев снялся во многих известных фильмах. На его счету – около 70-ти картин.

Мало кто знает, что 38-летний Петр Федоров, который снялся в кинокартине "Сталинград", приходится народному артисту РСФСР внучатым племянником. Оказывается, Александр Викторович был родным дядей отца Федорова – Петра Евгеньевича. 

Роман Карцев и Павел Кассинский

Покойный Роман Карцев был артистом театра и кино. Популярность и всенародную любовь актер завоевал благодаря своему таланту и отменному чувству юмора. Одна из самых известных ролей Романа Андреевича – роль Швондера в кинокартине "Собачье сердце".

Павел Кассинский, сыгравший в таких сериалах, как "Солдаты", "СашаТаня", "Дикий", "Восьмидесятые" и других, является сыном Романа Карцева. Сначала наследник артиста отказывался идти по стопам звездного отца, однако позже передумал.

Геннадий Нилов и Алексей Нилов

Геннадий Нилов – советский и российский актер, известный по роли Степана Сундукова в фильме "Три плюс два". С 1994 года артист перестал сниматься, окунувшись с головой в семейную жизнь. У Геннадия Петровича – двое сыновей, один из которых – звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Алексей Нилов.

Анастасия ГОРЮНОВА

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