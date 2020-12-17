Сотрудники ритуального агентства рассказали, что стало с местом захоронения артиста

Похороны Валентина Гафта состоялись 15 декабря на Троекуровском кладбище в Москве. Могилу знаменитости засыпали цветами – траурных венков оказалось так много, что удивились даже работники ритуального агенства.

Место захоронения легендарного актера засыпали белым песком и украсили еловым лапником. Сверху на могилу также положили многочисленные букеты, оставшиеся с церемонии прощания. Траурные венки прислали "Мосфильм", театр Олега Табакова, поэт Михаил Гуцериев, министр обороны и даже российский президент. Журналисты издания "Дни.ру" отметили: корзины пришлось выстроить в ряд – они заняли 20 метров.

Сотрудники ритуального агентства, которое организовывало прощание с Гафтом, были ошарашены количеством цветов. По их словам, в последний раз столько же было на похоронах Владимира Долгих – секретаря ЦК КПСС, который скончался в 1996 году. Тогда, чтобы привезти венки и букеты, понадобилось три машины, передает "Общественная служба новостей".

Ранее появились подробности последних дней жизни Гафта.