В нижней части кадра заметили неожиданную деталь

Елена Темникова решила разыграть своих поклонников. Певица опубликовала весьма неоднозначный снимок, на котором некоторым привиделось то, что там вовсе не было изображено.

Бывшая участница группы "Серебро" сфотографировала себя в зеркале. Артистка предстала в "пушистом" костюме голубого цвета – укороченном кардигане и мини-юбке. Именно в области нижней части наряда подписчики и заметили необычную деталь:

"Елена у вас из юбки подковырка торчит какая-то", "Таак, на сегодня пожалуй, инсты хватит", "Как развидеть", "Какой год, такие и жесты", "Шутка удалась", "Женщина с сюрпризом".

Смутившим некоторых "сюрпризом" оказался палец, который кто-то просунул через дырку в зеркале. Певица же специально встала так, чтобы в отражении он создавал оптическую иллюзию. "Показалось", – пошутила в подписи к посту исполнительница хита "По краям".

Напомним, что Темникова выступала в первом составе "Серебра" и заняла вместе с группой третье место на "Евровидении". После ухода певица рассорилась с подругой Ольгой Серябкиной, и звезды стали обмениваться взаимными обвинениями. Продюсер Максим Фадеев, который тоже оказался втянут в скандал, позже заявил, что вспоминать о работе с группой ему больно и мерзко.