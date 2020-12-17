Супруги смогли сохранить семейное счастье

Некоторое время назад вокруг семьи Наташи Королевой разразился скандал. Мужа артистки, Сергея Глушко, уличили в измене. После громкого разбирательства исполнительница хита "Желтые тюльпаны" все-таки решила простить супруга, несмотря на все давление со стороны. Сейчас певица и стриптизер живут душа в душу.

Королева призналась, что пребывание на карантине сильно сблизило их с Сергеем.

"Знаете, пандемия нас сплотила и внесла что-то новое в семейные отношения", – отметила артистка.

По словам Наташи, изоляция подарила супругам возможность в полной мере насладиться обществом друг друга, передает "Собеседник".

"Нам настолько хорошо всем вместе, что страшно спугнуть это счастье", – поделилась Королева.

Об измене Тарзана певица теперь вспоминает, как о страшном сне. Всю информацию, касающуюся похождений мужа, Наташа назвала "лживыми историями под соусом романа".

Артистка сообщила – на данный момент этим делом занимается полиция. Королева решительно настроена на то, чтобы наказать оклеветавших ее супруга людей.

Ранее Наташа Королева заявила, что ей нравится раздражать окружающих. Слова артистки вызвали шквал негатива в ее адрес.