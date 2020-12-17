Звезда решила оставить публичную деятельность ради семьи

Оксана Федорова, запомнившаяся молодому поколению "нулевых" по своей роли ведущей в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!", пропала с радаров телевидения еще несколько лет назад. Сейчас 42-летняя звезда воспитывает детей и находится замужем за Андреем Бородиным, который, по слухам, когда-то занимал высокопоставленную должность в ФСБ, а сейчас работает в администрации президента России.

К слову, "Мисс Вселенная-2002" недолго почивала на лаврах – через четыре месяца после заветной победы ее разжаловали из-за того, что самая красивая женщина на свете отказалась от мирового благотворительного турне, обязательного для каждой победительницы.

Вместо этого Оксана отправилась домой защищать диссертацию. Федорова за свою звездную карьеру успела написать книгу, поработать преподавателем в петербургском университете МВД, а также стать официальным лицом одного из ювелирных брендов.

Теперь у звездной мамы в приоритете воспитание двоих детей, а также развитие собственного бренда одежды, дизайном которой она занимается лично. В 2011 году она вышла замуж за Бородина – подробности не афишировались, а сама Федорова решила взять себе фамилию возлюбленного. В 2012 году у них родился сын Федор, а год спустя – дочка Лиза.

Сегодня "Мисс Вселенной-2002" 42 года. Она прекрасно выглядит и активно делится с поклонниками фото своих подросших чад. Сам супруг встречается в инстаграм-профиле Оксаны весьма редко, однако экс-модель счастлива, а ее красота не увядает. Периодически звезда принимает участие в съемках, появляется на светских мероприятиях, однако возвращаться на экраны пока не спешит.

В 2017 году сообщалось, что Федорова потерпела неудачу в открытии своего ресторанного бизнеса.