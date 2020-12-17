Солиста "Ленинграда" назвали пустым и слабым

Сегодня в ходе большой пресс-конференции свой вопрос Владимиру Путину решил задать и Сергей Шнуров. Обращение солиста "Ленинграда" подвергли критике, а ведущий Владимир Соловьев и вовсе назвал музыканта слабым.

Звезде дали слово как "начинающему журналисту" - генеральному директору RTVI. Первый вопрос Шнурова касался вмешательства российских хакеров в президентские выборы в США. Затем музыкант спросил президента о том, как простому русскому человеку не прибегать к ненормативной лексике в нашей стране.

"Какой-же Шнуров оказался слабый. Печально. На пафосе – а пустой",

– оценил выход музыканта ведущий "Воскресного вечера" в "Твиттер". С ним согласились в комментариях: "Да, растерялся! Не на сцене же", "Позорник", "Трезвый потому что", "Такую чушь спросил, испанский стыд".

Админы телеграм-канала "НеМалахов" в свою очередь подкололи Шнурова небольшим роликом, состоящим из двух частей. Сперва они напомнили об интервью артиста Юрию Дудю трехлетней давности. Тогда солист "Ленинграда" на вопрос журналиста о том, что он скажет Путину, если окажется перед ним, ответил: "Хватит". Сразу же после этого появились кадры с пресс-конференции, где Шнуров спрашивает президента о мате.

Что ответил российский лидер солисту "Ленинграда" – в материале "Утро.ру".