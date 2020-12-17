Тренер решила сама прокомментировать обвинения в свой адрес

Татьяна Тарасова прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны фигуристки Оксаны Грищук. Тренер заявила, что не намерена тратить время и нервы на разборки с бывшей подопечной.

Напомним, ранее Грищук рассказала, что во время работы с ней и ее партнером Евгением Платовым Тарасова вела себя крайне невоспитанно и не выполняла своих обязанностей.

"Татьяна Анатольевна местами вела себя, как сумасшедшая. Могла, например, взять мою сумку и швырнуть на лед. А я потом ползала и собирала свою косметику. Морально все это просто убивало", – рассказывала

Также, по словам чемпионки мира, тренер забрала у нее деньги, честно заработанные во время Олимпиады-1998.

"Если она так считает – то пусть она так и считает. Я не хочу вступать с ней в дискуссию и как-то комментировать ее слова", – высказалась Тарасова.

Тренер посоветовала узнать точку зрения фигуриста Евгения Платова, чтобы понять, что на самом деле происходило между ней и Грищук, передает "Спорт-Экспресс".

"Это будет объективно и справедливо. Пока что это несправедливо", – заявила Татьяна Анатольевна.

Ранее стало известно о том, что между Татьяной Тарасовой и одной из участниц шоу "Ледниковый период", Ольгой Бузовой, произошел небольшой конфликт. Певица не раз заявляла, что ей занижали оценки. Однако после похвалы тренера конфликт удалось исчерпать.