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Татьяна Тарасова прокомментировала резкие высказывания в свой адрес со стороны фигуристки Оксаны Грищук. Тренер заявила, что не намерена тратить время и нервы на разборки с бывшей подопечной.
Напомним, ранее Грищук рассказала, что во время работы с ней и ее партнером Евгением Платовым Тарасова вела себя крайне невоспитанно и не выполняла своих обязанностей.
"Татьяна Анатольевна местами вела себя, как сумасшедшая. Могла, например, взять мою сумку и швырнуть на лед. А я потом ползала и собирала свою косметику. Морально все это просто убивало", – рассказывала
Также, по словам чемпионки мира, тренер забрала у нее деньги, честно заработанные во время Олимпиады-1998.
"Если она так считает – то пусть она так и считает. Я не хочу вступать с ней в дискуссию и как-то комментировать ее слова", – высказалась Тарасова.
Тренер посоветовала узнать точку зрения фигуриста Евгения Платова, чтобы понять, что на самом деле происходило между ней и Грищук, передает "Спорт-Экспресс".
"Это будет объективно и справедливо. Пока что это несправедливо", – заявила Татьяна Анатольевна.
Ранее стало известно о том, что между Татьяной Тарасовой и одной из участниц шоу "Ледниковый период", Ольгой Бузовой, произошел небольшой конфликт. Певица не раз заявляла, что ей занижали оценки. Однако после похвалы тренера конфликт удалось исчерпать.
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