Дружинина рассорилась со звездами из-за Орбакайте

Дружинина рассорилась со звездами из-за Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кинорежиссер так сильно очаровалась дочерью Примадонны, что не захотела работать с другими

Светлана Дружинина рассказала о своем сотрудничестве с Кристиной Орбакайте. Сценарист призналась – из-за певицы ей не раз приходилось ссориться с другими представителями шоу-бизнеса.

Впервые Дружинина начала работать с Орбакайте тогда, когда Кристине было 11 лет. Кинорежиссер сразу поняла, что в ней скрывается большой талант. Светлану Сергеевну настолько поразили актерские способности дочери Аллы Пугачевой, что она попросту перестала рассматривать кандидатуры других девочек.

"Четкая, понимающая, удивительно талантливая Кристина. С несколькими звездами, которые приводили мне своих дочек, даже поссорилась", - вспомнила Дружинина в программе "Прямой эфир".

Однажды к ней привели будущую оперную звезду Марию Максакову. Однако та тоже не смогла превзойти Орбакайте.

Примечательно, что Дружинина и ее любимица до сих пор работают вместе. Так, на данный момент Кристина Орбакайте снимается в кинокартине "Гардемарины IV", режиссером которой выступает Светлана Сергеевна.

Ранее стало известно, как сложилась судьба Светланы Дружининой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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