Винокур разоткровенничался о "настоящем богатстве" вдовы Кобзона

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Нелли Кобзон 13 декабря отпраздновала свой 70-летний юбилей. На мероприятии побывали Игорь Крутой, Николай Басков и многие другие звезды российского шоу-бизнеса. А Владимир Винокур после торжества рассказал журналистам о нажитом вдовой Иосифа Кобзона богатстве.
Юморист отметил, что он дружит с семьей Кобзона много лет и очень любит супругов. По его словам, вдова артиста приложила невероятное количество усилий, чтобы продлить ему жизнь, а он, в свою очередь, мужественно боролся с болезнью и до последних дней помогал другим людям.
"Нелли Кобзон удивительная. Она воспитала шикарных детей, внуков и внучек, и это – настоящее богатство",
– с теплотой отозвался Винокур о супруге народного артиста.
При этом юморист заверил, что несмотря на теплое общение во время ужина, о коронавирусе беспокоиться не стоит. Понадеявшись, что опасную инфекцию никто не подхватил, артист "Аншлага" в беседе с "Вечерней Москвой" пошутил: мужчины время от времени "дезинфицировались".
Иосиф и Нелли Кобзон были вместе почти 50 лет. В браке у них родилось двое детей – Андрей и Наталья.
Ранее впечатлениями о празднике вдовы артиста поделился Александр Буйнов.
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