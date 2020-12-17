Неизвестно, чем обернется инцидент для исполнителя

Тимур Юнусов, более известный как рэпер Тимати, врезался на водном мотоцикле в чужую яхту. Инцидент произошел в Дубае.

Как сообщает Телеграм-канал Baza, Тимати на скорости влетел в судно, не справившись с управлением. После столкновения на яхте осталась внушительных размеров пробоина, что отчетливо видно на видео, снятом одним из очевидцев.

Пресс-секретарь исполнителя заявил, что Юнусов не был участником аварии. Что касается видеозаписи, то это, по его словам, обыкновенный монтаж.

Сам рэпер не стал комментировать данную информацию. Остается только гадать, сколько Тимати придется заплатить за починку яхты, если факт аварии окажется правдой.