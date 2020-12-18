Артистка вынуждена ходить с тростью

Из-за пандемии коронавируса многие артисты остались без работы. Даже те, кто раньше выходил на сцену чуть ли не каждый день. Так, Таисия Повалий рассказала, что она тоже в числе тех, кто остался без постоянного источника заработка, только жаловаться на безденежье не стала, скромно подчеркнув, что поумерила свои потребности и старается жить на 50 тысяч в месяц.

Повалий призналась: финансовых трудностей у нее нет. Благо, есть подушка безопасности и заботливые родственники, которые отправляют необходимые продукты. "Мы же люди простые, из села", – говорит певица, рассказывая, что каждый год близкие отправляют ей картошку, свеклу, морковь и другие продукты со своего огорода.

Артистка посетовала, что не только пандемия внесла коррективы в ее концертный график. Оказалось, что еще прошлой зимой певица неудачно упала с лестницы и сломала себе ногу. Боли мучают звезду до сих пор.

"В месяц стараемся укладываться в пятьдесят тысяч рублей. Часть средств уходит на лечение. Например, недавно, чтобы облегчить ходьбу, она приобрела французские амортизирующие стельки и стильную трость. Но все равно болезненные ощущения остались", – поделилась певица с "Собеседником".

Последняя надежда Повалий – московские врачи, которые пообещали вернуть звезду к привычной жизни.

Ранее певица рассказала о неудачном опыте обращения к пластическому хирургу.