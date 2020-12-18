Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
Умер Джереми Буллок, сыгравший Боба Фетта в кинокартине "Звездные войны". Актер ушел из жизни в возрасте 75-ти лет.
Трагическую новость сообщило американское издание Variety. Отмечается, что смерть Буллока наступила накануне, 17 декабря. Причиной стали осложнения, которые вызвала болезнь Паркинсона.
Актер скончался в больнице в окружении своей семьи. У него остались жена, трое сыновей, а также десять внуков.
Напомним, Джереми Буллок сыграл в таких фильмах, как "Звездные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов", "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар", "Звездные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая", а также сериалах "Закон и порядок: Лондон", "Чисто английское убийство" и других.
Глава России за несколько часов обсудит проблемы, накопившиеся за год
Популярные темы форума
Mr.
Mr.