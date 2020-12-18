Умер актер из фильма "Звездные войны"

Артиста не стало на 76-м году жизни

Умер Джереми Буллок, сыгравший Боба Фетта в кинокартине "Звездные войны". Актер ушел из жизни в возрасте 75-ти лет.

Трагическую новость сообщило американское издание Variety. Отмечается, что смерть Буллока наступила накануне, 17 декабря. Причиной стали осложнения, которые вызвала болезнь Паркинсона.

Актер скончался в больнице в окружении своей семьи. У него остались жена, трое сыновей, а также десять внуков.

Напомним, Джереми Буллок сыграл в таких фильмах, как "Звездные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов", "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар", "Звездные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая", а также сериалах "Закон и порядок: Лондон", "Чисто английское убийство" и других. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Популярные темы форума
новости партнеров

Коронавирус и не только: Путин провел ежегодную пресс-конференцию

Глава России за несколько часов обсудит проблемы, накопившиеся за год

Раскрыт жуткий план Трампа по коронавирусу

Президент намеревался заразить всех инфекцией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей