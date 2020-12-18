Живет в другой реальности: Тодоренко взбесила россиян

Живет в другой реальности: Тодоренко взбесила россиян
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая хотела принести пользу, но вызвала негодование

Регина Тодоренко вновь спровоцировала скандал в Сети. Звезда трэвел-шоу "Орел и решка" вызвала бурю негодования у подписчиков, выложив снимок, сделанный в бизнес-классе самолета.

На фотографии Регина и ее маленький сын сидят в комфортных креслах. По некоторым данным, Тодоренко вместе с наследником улетела в Индонезию. Чтобы как-то разнообразить личный блог, телеведущая предложила поклонникам поделиться своим опытом, как она путешествует с ребенком.

"Мне почему-то кажется, что эта инфа может быть кому-то полезна", – отметила телезвезда.

Однако вместо живого интереса Регина получила в свой адрес массу упреков. Женская половина аудитории пришла в ярость. Многие заявили, что телеведущая живет в абсолютно другой реальности и не учитывает доходов среднестатистических россиян. 

"С такими удобствами советы не нужны!!! Расскажите, как удобно слетать экономклассом????", "Регина, когда полетите с сыном экономом, когда как селедки в бочке, вот тогда и напишите", – прокомментировали пользователи "Инстаграм".

Тодоренко, в свою очередь, не стала оправдываться за неосторожное высказывание. Она лишь подлила масла в огонь, съязвив, что собирается снять фильм "Что делать, чтобы летать бизнес-классом".

Ранее супруг Регины, Влад Топалов, вспомнил о конфузе, случившемся по вине звездной жены. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость
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Не понимаю кто на нее подписался? С ее крестьянской рожей, отсутствием фигуры и хотя бы намека на ум. Народ?! Вы вообще понимаете: надень на нее фартук, косынку, в руки ведро и сапоги на ноги и на фоне коровника, она со своей глупой улыбкой и широко посаженными глазами, будет - Советский плакат "Уважайте труд доярок"! Кому вообще она интересна?
Гость
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Отправить обезьяну обратно в Хохляндию и все дела.
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