Телеведущая хотела принести пользу, но вызвала негодование

Регина Тодоренко вновь спровоцировала скандал в Сети. Звезда трэвел-шоу "Орел и решка" вызвала бурю негодования у подписчиков, выложив снимок, сделанный в бизнес-классе самолета.

На фотографии Регина и ее маленький сын сидят в комфортных креслах. По некоторым данным, Тодоренко вместе с наследником улетела в Индонезию. Чтобы как-то разнообразить личный блог, телеведущая предложила поклонникам поделиться своим опытом, как она путешествует с ребенком.

"Мне почему-то кажется, что эта инфа может быть кому-то полезна", – отметила телезвезда.

Однако вместо живого интереса Регина получила в свой адрес массу упреков. Женская половина аудитории пришла в ярость. Многие заявили, что телеведущая живет в абсолютно другой реальности и не учитывает доходов среднестатистических россиян.

"С такими удобствами советы не нужны!!! Расскажите, как удобно слетать экономклассом????", "Регина, когда полетите с сыном экономом, когда как селедки в бочке, вот тогда и напишите", – прокомментировали пользователи "Инстаграм".

Тодоренко, в свою очередь, не стала оправдываться за неосторожное высказывание. Она лишь подлила масла в огонь, съязвив, что собирается снять фильм "Что делать, чтобы летать бизнес-классом".

Ранее супруг Регины, Влад Топалов, вспомнил о конфузе, случившемся по вине звездной жены.