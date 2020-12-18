"Я не могу содержать семью": оставшийся без работы Добронравов сделал заявление

"Я не могу содержать семью": оставшийся без работы Добронравов сделал заявление
Федор Добронравов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда "Сватов" посетовал, что ничего, кроме актерства, он не умеет

Федор Добронравов полюбился зрителю, когда появился в известном комедийном телепроекте "6 кадров", а съемки в "Сватах" окончательно превратили его во всенародного любимца. Только так было не всегда. Актер признался, что были времена, когда ему буквально не на что было содержать семью.

Именно поэтому звезда комедийных кинокартин не хотел бы, чтобы его сыновья шли по его стопам. 

"Я же не думал, что вот так вот "терпение и труд все перетрут": мне было плохо, грустно, стыдно, что я не могу содержать семью. Поэтому подобного желать своим же детям было неловко", – поделился Добронравов. 

Изначально артист хотел, чтобы его сыновья – Виктор и Иван – занялись, например, юриспруденцией или банковским делом, ведь они гораздо умнее его, поэтому у них сможет получится. Однако наследники все-таки решили продолжить дело звездного отца, пишет "ВокругТВ", ссылаясь на печатное издание "Кинорепортер".

Выбор своих детей Добронравов принял. Актер понимает, что дало о себе знать детство, которое дети провели за кулисами. 

Ранее Добронравов ответил на вопрос о продолжении съемок седьмого сезона "Сватов". Исполнитель роли Ивана Будько отметил, он сам ждет скорейшего возвращения на съемочную площадку, потому что другой работы у него нет. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
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Русский
Сначала он ,как актер, был хорош. Но от многосерийного отстоя с названием " Сваты" я его возненавидел! Ни одной серии не смотрел, и не понимаю, как это быдлячество " ГЫ-ГЫ-ГЫГЫГЫ" можно показывать уже несколько лет! Армандо-Диего, блин!
Хороший артист,да и в Сватах хорошо играет. Если кому то не нравится сюжет картины-так это не к артисту.
Гость
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Русский
Сначала он ,как актер, был хорош. Но от многосерийного отстоя с названием " Сваты" я его возненавидел! Ни одной серии не смотрел, и не понимаю, как это быдлячество " ГЫ-ГЫ-ГЫГЫГЫ" можно показывать уже несколько лет! Армандо-Диего, блин!
Так если ты, Армандо Диего блин, не одной серии не смотрел, как можно судить тогда, отстой или нет. Значит брешешь, небось не по одному разу посмотрел. А надоело, так на пульте от телевизора и другие кнопки есть для переключения на другой канал. Так что имей ввиду.
Русский
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Сначала он ,как актер, был хорош. Но от многосерийного отстоя с названием " Сваты" я его возненавидел! Ни одной серии не смотрел, и не понимаю, как это быдлячество " ГЫ-ГЫ-ГЫГЫГЫ" можно показывать уже несколько лет! Армандо-Диего, блин!
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