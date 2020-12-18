Звезда "Сватов" посетовал, что ничего, кроме актерства, он не умеет

Федор Добронравов полюбился зрителю, когда появился в известном комедийном телепроекте "6 кадров", а съемки в "Сватах" окончательно превратили его во всенародного любимца. Только так было не всегда. Актер признался, что были времена, когда ему буквально не на что было содержать семью.

Именно поэтому звезда комедийных кинокартин не хотел бы, чтобы его сыновья шли по его стопам.

"Я же не думал, что вот так вот "терпение и труд все перетрут": мне было плохо, грустно, стыдно, что я не могу содержать семью. Поэтому подобного желать своим же детям было неловко", – поделился Добронравов.

Изначально артист хотел, чтобы его сыновья – Виктор и Иван – занялись, например, юриспруденцией или банковским делом, ведь они гораздо умнее его, поэтому у них сможет получится. Однако наследники все-таки решили продолжить дело звездного отца, пишет "ВокругТВ", ссылаясь на печатное издание "Кинорепортер".

Выбор своих детей Добронравов принял. Актер понимает, что дало о себе знать детство, которое дети провели за кулисами.

Ранее Добронравов ответил на вопрос о продолжении съемок седьмого сезона "Сватов". Исполнитель роли Ивана Будько отметил, он сам ждет скорейшего возвращения на съемочную площадку, потому что другой работы у него нет.