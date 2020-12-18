Авербух ответил на слухи о свадьбе с Арзамасовой

Авербух ответил на слухи о свадьбе с Арзамасовой
Илья Авербух. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Влюбленные счастливы вместе

Вот уже насколько месяцев не утихают слухи о том, что Елизавета Арзамасова вышла замуж фигуриста и продюсера ледовых шоу Илью Авербуха. Пара не любит выставлять личную жизнь напоказ, однако внимательные поклонники то и дело задают вопросы о красующемся на безымянном пальце "папиной дочки" кольце, которое очень похоже на обручальное. 

Фигурист решил, что пора прекращать плодить слухи и прокомментировал сообщения о свадьбе, пишет StarHit.

"У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было! Когда нам будет, что сказать по этому вопросу, мы обязательно сообщим", – заявил спортсмен. 

А вот бывшая жена Авербуха относится к новой пассии фигуриста с осторожностью. Ирина Лобачева не верит в искренность чувств звезды "Папиных дочек", считая, что Арзамасову интересуют только деньги. Однако спортсменка отметила, что спокойно отнесется к их свадьбе, главное, чтобы ее экс-супруг не подпускал возлюбленную к своему имуществу, которое, по мнению Лобачевой, должно достаться их общему сыну. 

Ранее Елизавета Арзамасова впервые поделилась с поклонниками трогательным видео с Авербухом. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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