Влюбленные счастливы вместе

Вот уже насколько месяцев не утихают слухи о том, что Елизавета Арзамасова вышла замуж фигуриста и продюсера ледовых шоу Илью Авербуха. Пара не любит выставлять личную жизнь напоказ, однако внимательные поклонники то и дело задают вопросы о красующемся на безымянном пальце "папиной дочки" кольце, которое очень похоже на обручальное.

Фигурист решил, что пора прекращать плодить слухи и прокомментировал сообщения о свадьбе, пишет StarHit.

"У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было! Когда нам будет, что сказать по этому вопросу, мы обязательно сообщим", – заявил спортсмен.

А вот бывшая жена Авербуха относится к новой пассии фигуриста с осторожностью. Ирина Лобачева не верит в искренность чувств звезды "Папиных дочек", считая, что Арзамасову интересуют только деньги. Однако спортсменка отметила, что спокойно отнесется к их свадьбе, главное, чтобы ее экс-супруг не подпускал возлюбленную к своему имуществу, которое, по мнению Лобачевой, должно достаться их общему сыну.

Ранее Елизавета Арзамасова впервые поделилась с поклонниками трогательным видео с Авербухом.