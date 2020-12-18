Артисту помешал подвыпивший мужчина

Во время записи одной из новогодних программ для канала MusicBox случился забавный инцидент. Когда Валерий Леонтьев исполнял свою популярную песню "Казанова", к нему на сцену залез мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Оказавшись рядом с Леонтьевым, нарушитель начал танцевать, а также садиться на шпагат. Выходки мужчины вызвали улыбку у артиста. Он продолжил петь, стараясь не обращать внимания на подвыпившего зрителя.

Спустя некоторое время задорного танцора стащили со сцены. Организаторы мероприятия сделали ему выговор, а также настояли на том, чтобы он покинул съемочную площадку, передает Super.ru.

Сообщается, что организаторы попросили прощения у Валерия Яковлевича и предложили ему переснять праздничный номер.

Ранее появилась информация о том, что фотография Валерия Леонтьева удивила его поклонников. Некоторые отметили, что помолодевший артист стал похож на Надежду Бабкину. Пользователи "Инстаграм" предположили, что звезды российской эстрады пользуются услугами одного пластического хирурга.