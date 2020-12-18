Выступление Леонтьева на новогоднем шоу оказалось под угрозой срыва

Выступление Леонтьева на новогоднем шоу оказалось под угрозой срыва
Валерий Леонтьев. Фото: Утро.ру /Феликс Грозданов
Артисту помешал подвыпивший мужчина

Во время записи одной из новогодних программ для канала MusicBox случился забавный инцидент. Когда Валерий Леонтьев исполнял свою популярную песню "Казанова", к нему на сцену залез мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Оказавшись рядом с Леонтьевым, нарушитель начал танцевать, а также садиться на шпагат. Выходки мужчины вызвали улыбку у артиста. Он продолжил петь, стараясь не обращать внимания на подвыпившего зрителя.

Спустя некоторое время задорного танцора стащили со сцены. Организаторы мероприятия сделали ему выговор, а также настояли на том, чтобы он покинул съемочную площадку, передает Super.ru.

Сообщается, что организаторы попросили прощения у Валерия Яковлевича и предложили ему переснять праздничный номер.

Ранее появилась информация о том, что фотография Валерия Леонтьева удивила его поклонников. Некоторые отметили, что помолодевший артист стал похож на Надежду Бабкину. Пользователи "Инстаграм" предположили, что звезды российской эстрады пользуются услугами одного пластического хирурга. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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