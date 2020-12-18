Актриса старается не затягивать с близостью

Агата Муцениеце стала новой участницей юмористического ютуб-шоу Comment Out. В разговоре с его ведущим Владимиром Маркони актриса призналась, что не стыдится вступить в половую связь с малознакомым мужчиной.

Муцениеце заявила – она не любит затягивать с сексом. В противном случае есть риск остаться ни с чем.

"Если это делать только на третьем свидании, то я останусь без секса. Вот клянусь!" – отметила бывшая жена Павла Прилучного.

В ходе шоу Агате предложили в шутку записать видео, напоминающее по стилю скандальный ролик с участием футболиста сборной России Артема Дзюбы.

Один нюанс задания показался ей неприемлемым. Однако Муцениеце разрешили немного поменять условия и отправить запись маме. Актриса согласилась, ссылаясь на то, что родительница все поймет.

Напомним, недавно Агата Муцениеце развелась со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. По некоторым данным, сердце 31-летней актрисы до сих пор свободно.

Ранее стало известно о том, что снимки Агаты в бикини вызвали восторг у ее поклонников.