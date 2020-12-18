Актер отказывается верить в официальную версию следствия

Владислава Галкина не стало в 2010 году. До сих пор его смерть окутана множеством тайн и догадок. И если по официальной версии актер скончался от сердечной недостаточности, то отец звезды "Дальнобойщиков" Борис Галкин уверен, что его приемного сына убили.

Актер рассказал, что его наследник перед смертью постоянно был на взводе, поэтому никого к себе не подпускал. В эфире шоу "Судьба человека" Галкин заявил, что его сына убили. На это указывает множество обстоятельств, на которые следствие почему-то не обратило внимания.

Так, при обнаружении тела Владислава в комнате стоял томатный сок, который актер никогда не пил. Также на стене была неизвестно чья кровь, а в телефоне Галкина-младшего было пять номеров и перечислением врагов. Однако по ним никто не отвечал. Но самое главное – пропало более ста тысяч долларов.

"Я должен был быть рядом с ним в те дни. Я уехал по работе в Санкт-Петербург на съемки. И за эти два дня случилась непоправимое. Не сработала моя интуиция", – сожалеет Борис Галкин.

Более того, на теле Владислава были обнаружены синяки и кровоподтеки, которые нехарактерны для смерти от острой сердечной недостаточности.

Беседуя с Борисом Корчевниковым, Галкин признался, что потерял еще одного ребенка. Первая дочь актера умерла еще в младенчестве.