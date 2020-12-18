После распада группы каждая из девушек решила пойти своей дорогой

15 лет назад появилась группа "Ранетки", которая сразу же приобрела невероятную популярность у молодежи. История о девушках, которые решили сами собрать свой музыкальный коллектив, вдохновляла. После выхода одноименного сериала, где участницы группы играли самих себя, "Ранетки" начали звучать буквально из каждого утюга. Однако их успех был недолгим, и к 2013 о группе уже мало кто говорил. Чем и как сейчас живут девушки – в материале "Утро.ру".

Наташа Щелкова

После выхода сериала гитаристка продолжила покорять телевидение и снялась еще в нескольких сериалах, хоть и в эпизодических ролях. Однако больше всего поклонников интересовала личная жизнь Наташи, которая спустя время подтвердила роман с продюсером "Ранеток" Сергеем Мильниченко.

Сейчас девушка полностью посвятила себя семье: воспитывает троих детей и изредка выступает с коллегой по группе Аней Рудовой. А вот с другими участницами Щелкова общение не поддерживает.

Лера Козлова

Барабанщицу всегда считали лидером группы, потому что именно благодаря ее усилиям девушкам все-таки удалось записать свой первый студийный альбом. Однако в 2008 году Лера со скандалом покинула группу. Ей приписывали роман с продюсером группы. Ни Козлова, ни Мильниченко эти слухи не подтверждают, однако в Сети обсуждали, что пара действительно жила вместе какое-то время.

После ухода из "Ранеток" Лера пыталась создавать собственные проекты, записывала песни, а с 2015 по 2017 год была солисткой группы 5sta Family. Сейчас девушка занимается развитием своих социальных сетей и много путешествует.

Аня Руднева

Гитаристка стала участницей группы, когда ей было 15 лет. Именно Аня была автором многих песен. В 2011 году Руднева решила заняться сольной карьерой, но попытки не увенчались успехом. Экс-ранетка дважды была замужем, воспитывает двоих детей, а также занимается бизнесом в медиацентре и студии звукозаписи.

Лена Третьякова

Когда Третьякова пришла на кастинг в группу, она не особо верила в свои силы. Однако бас-гитаристку все-таки взяли, отведя ей место девушки-пацанки. Однако после распада группы Лена заметнее других преобразилась – начала носить женственные платья, похудела и кардинально изменила образ. Сейчас девушка занимается развитием своего ютуб-канала, практикует йогу и хочет открыть свою студию. Особенно близка с другой солисткой "Ранеток" Женей Огурцовой, с которой они вместе ведут канал "Курага".

Жена Огурцова

Рыжеволосая Женя была, по мнению поклонников, одной из самых ярких участник "Ранеток". После распада группы девушка успела трижды побывать замужем. От второго мужа Анатолия Рамонова Огурцова родила сына Марка, однако после пара рассталась. Тогда в жизни звезды появился Николай Осипов, который и стал ее третьим мужем. Сейчас экс-ранетка развивает свой ютуб-канал и воспитывает ребенка.

Нюта Байдавлетова

И если участницы "Ранеток" приняли Нюту легко, то вот некоторые поклонники до сих пор негативно настроены по отношению к барабанщице, которая заменила Леру Козлову. Сейчас девушка начала вести видеоблог, в котором делится подробностями своей повседневной жизни и пробует себя в роли ведущей.

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