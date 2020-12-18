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На своей инстаграм-странице Андрей Григорьев-Аполлонов сообщил о том, что он переболел коронавирусом. Болезнь у Рыжего из "Иванушек" протекала в бессимптомной форме.
Также артист рассказал об избавлении от одной вредной привычки – Андрей бросил курить. Исполнитель поинтересовался у своих подписчиков, что происходит в их жизни.
Текст Григорьев-Аполлонов сопроводил фотографией из личного архива. На снимке певец выглядывает из деревянной часовни, при этом широко улыбаясь.
Ранее стало известно, что Рыжий из "Иванушек" остался без недвижимости.
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