Рыжий из "Иванушек" переболел COVID-19

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Новость появилась в личном микроблоге певца

На своей инстаграм-странице Андрей Григорьев-Аполлонов сообщил о том, что он переболел коронавирусом. Болезнь у Рыжего из "Иванушек" протекала в бессимптомной форме.

Также артист рассказал об избавлении от одной вредной привычки – Андрей бросил курить. Исполнитель поинтересовался у своих подписчиков, что происходит в их жизни.

Текст Григорьев-Аполлонов сопроводил фотографией из личного архива. На снимке певец выглядывает из деревянной часовни, при этом широко улыбаясь. 

Ранее стало известно, что Рыжий из "Иванушек" остался без недвижимости. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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