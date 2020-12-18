Новость появилась в личном микроблоге певца

На своей инстаграм-странице Андрей Григорьев-Аполлонов сообщил о том, что он переболел коронавирусом. Болезнь у Рыжего из "Иванушек" протекала в бессимптомной форме.

Также артист рассказал об избавлении от одной вредной привычки – Андрей бросил курить. Исполнитель поинтересовался у своих подписчиков, что происходит в их жизни.

Текст Григорьев-Аполлонов сопроводил фотографией из личного архива. На снимке певец выглядывает из деревянной часовни, при этом широко улыбаясь.

Ранее стало известно, что Рыжий из "Иванушек" остался без недвижимости.