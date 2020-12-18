Певица порадовала поклонников очередной горячей фотосъемкой

Экс-солистка "ВИА Гры" любит демонстрировать свои пышные формы. В этот раз Анна Седокова решила показать поклонникам бэкстейдж с очередной фотосъемки.

На видео, опубликованном в "Инстаграме" певицы, она предстала в нескольких образах. Сначала артистка покрасовалась в откровенном мини-платье на тоненьких бретельках, которое красиво оголило загорелые ноги Анны. Второй образ Седокова дополнила белым объемным пиджаком и темными очками.

Только вот несмотря на то, что на видео исполнительница выглядит счастливой, пост она посвятила проблеме, из-за которой у нее случился срыв прямо в день рождения. Участница золотого состава "ВИА Гры" рассказала, что столкнулась с необоснованной травлей в Интернете.

Поклонники в комментариях поделились на два лагеря: кто-то утешал певицу, призывая не обращать внимания на злопыхателей, другие же отметили, что Анна заметно похудела и находится в прекрасной форме.

"Как похудела! Какая красавица! У вас очень красивое сердце, Анечка, и вы пример ! Пример многим девчонкам как быть сильной успешной и пробивной! Смогли вы, сможем и мы", "Хороша чертовка", "Вы сильная девушка, прекрасная мать, красивая и секси жена!", "Ножки отпад", – отметили в комментариях.

Ранее Анна Седокова рассказала, как ее выпившая подруга выбила ей зуб на вечеринке.