"Хороша чертовка": Седокова снялась в экстремально коротком платье

"Хороша чертовка": Седокова снялась в экстремально коротком платье
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova/
Певица порадовала поклонников очередной горячей фотосъемкой

Экс-солистка "ВИА Гры" любит демонстрировать свои пышные формы. В этот раз Анна Седокова решила показать поклонникам бэкстейдж с очередной фотосъемки. 

На видео, опубликованном в "Инстаграме" певицы, она предстала в нескольких образах. Сначала артистка покрасовалась в откровенном мини-платье на тоненьких бретельках, которое красиво оголило загорелые ноги Анны. Второй образ Седокова дополнила белым объемным пиджаком и темными очками. 

Только вот несмотря на то, что на видео исполнительница выглядит счастливой, пост она посвятила проблеме, из-за которой у нее случился срыв прямо в день рождения. Участница золотого состава "ВИА Гры" рассказала, что столкнулась с необоснованной травлей в Интернете. 

Поклонники в комментариях поделились на два лагеря: кто-то утешал певицу, призывая не обращать внимания на злопыхателей, другие же отметили, что Анна заметно похудела и находится в прекрасной форме. 

"Как похудела! Какая красавица! У вас очень красивое сердце, Анечка, и вы пример ! Пример многим девчонкам как быть сильной успешной и пробивной! Смогли вы, сможем и мы", "Хороша чертовка", "Вы сильная девушка, прекрасная мать, красивая и секси жена!", "Ножки отпад", – отметили в комментариях. 

Ранее Анна Седокова рассказала, как ее выпившая подруга выбила ей зуб на вечеринке. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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раскарячилась тут, дырка блин мясная
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Я б вдул!
Ну да... Если бы дала... :)
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Я б вдул!
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старая уже...
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