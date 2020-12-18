Орбакайте с дочерью устроили русские зимние забавы в Нью-Йорке - видео

Орбакайте с дочерью устроили русские зимние забавы в Нью-Йорке - видео
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка повеселилась с наследницей на улице

Кристина Орбакайте показала подписчикам, как она весело проводит время с родными – мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Звездное семейство вышло на улицы Нью-Йорка, чтобы насладиться снегопадом.

Певица рассказала, что она успела воссоединиться с семьей до того момента, как из-за снежной бури закрыли все аэропорты.

"А нам весело, как в нашем детстве, машин нет, катаемся на санках по улице)))" – написала Орбакайте.

Действительно, опубликованное в ее инстаграм-аккаунте видео прекрасно передает атмосферу волшебства и веселья. На записи Кристина везет дочь на снегокате по запорошенной снегом дороге, в то время как ее супруг снимает происходящее на камеру. В какой-то момент наследница артистки начинает бросаться в родителей снежками.

"Даже школы отменили, а мы гуляем! Как в Москве, как в России", – отметила певица.

Подписчики Орбакайте пришли в восторг, глядя на атмосферную видеозапись. Некоторые позавидовали, что в их городе нет такого количества снега.

"За нас там тоже снежки покидайте!!!", "Русские зимние забавы!", "Какие новогодние", "Какая прелесть! Как в детстве – радости полные штаны!" – прокомментировали подписчики.

Ранее стало известно, что кинорежиссер Светлана Дружинина рассорилась с некоторыми звездами из-за Орбакайте. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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