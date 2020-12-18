Вдова Баталова публично обратилась к Михалкову после решения не помогать ей

Вдова Баталова публично обратилась к Михалкову после решения не помогать ей
Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пострадавшая от мошенников Гитана Леонтенко объяснила свою позицию

Скандал вокруг квартиры Алексея Баталова с каждым днем обрастает все большим количеством новых деталей. Так, вдова актера решила внести ясность в произошедшее между ней и Никитой Михалковым. Гитана Леонтенко решила написать открытое письмо, в котором подробно объяснила, почему все-таки отказалась от услуг адвоката Павла Астахова. 

В своем письме Леонтенко поблагодарила Никиту Сергеевича поддержку, которую он всегда оказывал, даже в этой непростой ситуации. Оказалось, что причиной расторжения договора с правозащитником Астаховым, которого попросил о помощи лично Михалков, стало его "несколько" странное поведение. 

Несмотря на то что юрист обещал быстрое и успешное разрешение дела, на деле он лишь общался со СМИ, давая комментарии, которые совсем не красили вдову звезды кинокартины "Москва слезам не верит".

"С экрана звучит, что я осталась без копейки денег, хотя это не так! Я лишь хочу, чтобы вернули то, что похитили. Звучит, что я якобы звоню и прошу у вас ежемесячно 300 000 рублей на проживание, что я (цитирую) "не помню, что делала 5 мин назад", что я (снова цитирую), "противодействую следствию" и что не иду с ними на контакт", – говорится в письме, которое оказалось в распоряжении "Московского комсомольца". 

При этом Леонтенко добавила, что Астахов не упоминает, что она все это время находилась на строгой изоляции. За это время адвокат успел заявить ходатайство о проведении очной ставки с Дрожжиной и Цивиной, хотя прекрасно знал, что жена актера была категорически против этого, потому что боится этих людей. 

Также артистка выразила надежду, что негативное мнение Михалкова о ее юристах вскоре изменится и это недоразумение останется в прошлом. 

Ранее адвокат Дрожжиной и Цивина обвинил вдову и дочь актера в том, что они препятствуют разрешению конфликта. Якобы женщины отказываются принимать  имущество актера, намереваясь все решить через суд. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
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Сливают дело так как надо прикрыть тех шишек что стоят за Цивиным и Дрожжиной
Гость
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Может, это была такая линия защиты адвоката и принесла бы хороший результат. Может, адвокат Ефремова лучше, по их мнению.
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