Родные покойной певицы в шоке от заявления яхтсмена

Супруг покойной Валентины Легкоступовой, Юрий Фирсов, заявил о том, что он будет претендовать на наследство исполнительницы хита "Ягода-малина". Кроме того, яхтсмен намерен получить права на исполнение ее песен.

Данное заявление шокировало родственников и знакомых Легкоступовой. Ведь супруги состояли в браке меньше двух месяцев.

По словам Сергея Жорина, представляющего интересы дочери певицы Анетты Бриль, вдовец Легкоступовой преследует определенные цели.

"Фирсов заявил, что он вступает в наследство, чтобы потом подарить свою наследственную массу сыну Валентины Легкоступовой", – отметил адвокат.

При этом Юрий прекрасно понимает, что не имеет морального права претендовать на наследство жены, передает "Пятый канал".

Что касается авторских прав, то яхтсмен хочет лично исполнять популярную песню "Ягода-малина". Мужчина уже задумался о начале сольной карьеры.

"Все просто были в шоке от такого заявления. Анетта в ужасе от того, что себе позволяет Юрий", – высказался Сергей Жорин.

Ранее появилась информация о том, что подруги Легкоступовой раскрыли правду о Фирсове. По их словам, Юрий является неуравновешенным человеком с замашками тирана.