"Вы вменяемая?": из-за странной выходки Лолиту с криками выгнали из троллейбуса - видео

"Вы вменяемая?": из-за странной выходки Лолиту с криками выгнали из троллейбуса - видео
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица пыталась прокатиться на общественном транспорте со скамейкой

В Сети обсуждают кадры, где женщина пытается затащить скамейку в троллейбус. Забавный ролик опубликовала Лолита, однако внимательные поклонники разглядели, что героиней видео стала сама певица.

Артистка написала в "Инстаграм", что несколько дней назад в Санкт-Петербурге неизвестная хотела проехать в общественном транспорте с лавкой, которая, скорее всего, ей даже не принадлежит. Звезда показала ролик, где женщина в шубе и бордовом головном уборе, напоминавшим тюрбан, пытается затащить огромную скамью в троллейбус. "Нет слов", – добавила она.

"Вы вменяемая?" – кричала на героиню ролика контролер с требованием покинуть транспорт. Похоже, что в конце женщина, которую и сыграла Лолита, сдалась и стала постепенно выходить из троллейбуса, выталкивая оттуда и скамью.

Подписчики Лолиты тут же узнали звезду в "городской сумасшедшей", отметив, что ролик их не на шутку рассмешил:

"Лолочка, это бомба", "Я сегодня ржал до слез", "Зачем так смешить. Вы сделали мой день сегодня. Люблю вас!"

Сама Лолита в комментариях намекнула, что сцена в троллейбусе является частью какого-то нового проекта, который певица пообещала презентовать уже 21 декабря.

Ранее исполнительница хита "На Титанике" прокатилась верхом на быке в коротком красном платье.

Карина СИРАЗОВА

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