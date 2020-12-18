Пенсионерка считает, что молодая певица хотела ей навредить

Прохору Шаляпину удается сохранять теплые отношения со своими бывшими избранницами, однако сами они не всегда ладят между собой. Так, подруга артиста Алла Пеняева набросилась на его экс-возлюбленную Анну Калашникову, закатив скандал перед презентацией клипа.

Певица пригласила Шаляпина и его бывшую сняться в своем клипе, причем пара, согласно задумке 36-летней модели, должна была лечь в гроб. Эта идея Пеняевой не понравилась, но Калашникова все равно "сделала свое "черное дело", "убив" пенсионерку в ролике, возмутилась поэтесса.

"Эта ведьма хотела меня угробить, – пожаловалась журналистам 75-летняя Пеняева. – После того, как я вернулась из съемочного павильона, у меня на глазу вскочил ячмень. Видимо, Аня хочет меня извести, завидует мне".

На презентацию клипа ни Пеняева, ни сам Шаляпин не пришли. По словам поэтессы, певица обещала ей "приличную работу" на уровне голливудского кино, но результат подругу певца разочаровал.

Артиста с пенсионеркой связывают близкие отношения уже почти 20 лет. Как пишет "Комсомольская правда", Пеняева стала первой "возрастной и статусной" подругой Шаляпина, а после романа даже подарила ему квартиру и машину.

Ранее на идею Калашниковой с гробом отреагировал и сам Шаляпин.