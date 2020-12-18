Начал искать преемника: Дроздов готовится к смерти

Начал искать преемника: Дроздов готовится к смерти
Николай Дроздов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народный зоолог опасается за свою программу в случае ухода из жизни

Известный российский и советский ученый Николай Дроздов признался, что стал искать себе преемника для передачи "В мире животных" из-за страха смерти.

Телеведущий вспомнил, как программы закрывались после ухода из жизни ведущих, его коллег-одногодок (Дроздов родился в 1937 году – прим. Ред.). А значит, такая же ситуация грозит и в полюбившейся миллионам людей передаче "В мире животных" в случае смерти ее легендарного ведущего.

Преемником Дроздова стал Алексей Лапин – сейчас юноше 17 лет, а в проекте ученого он участвует уже целое десятилетие. С первого класса родители стали брать его на съемки, где он постоянно задавал зоологу вопросы. Со временем Алексей набил руку и приобрел опыт, став юным корреспондентом "В мире животных".

"Я сообщил его родителям, что хотел бы видеть в нем следующего ведущего программы. Последние два года вы вместе выступали на передаче, что меня очень радовало", – признался ученый в эфире Ютуб-канала "А поговорить".

В начале декабря стало известно о том, что у Дроздова заподозрили коронавирусную инфекцию. Однако ученый наотрез отказался от госпитализации.

Егор МАЛКОВ

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