Вдовец певицы ранее обещал не присваивать деньги звезды

Намерение Юрия Фирсова получить наследство Валентины Легкоступовой и авторские права на ее песни шокировало дочь артистки Анетту Бриль. Девушка заявила, что ранее яхтсмен обещал ей совсем другое.

По словам наследницы певицы, Фирсов утверждал, что все должно достаться бабушке и детям, а самому ему деньги покойной супруги не нужны. "Быстро переобулся и поменял свое мнение", – высказалась Бриль, добавив, что не ожидала от вдовца матери такого поступка. Кроме того, Фирсов не раз шантажировал близких Легкоступовой тем, что будет претендовать на наследство, вымогая ключи от квартиры.

Бриль также ошеломили творческие планы яхтсмена – он собрался петь. Девушка считает, что ни о какой любви к ее матери со стороны Фирсова не могло быть и речи:

"У меня просто нет слов, убеждена, что это изощренный праздник тщеславия, с его стороны – пиар на костях".

Дочь Легкоступовой, которая считает что звезда умерла насильственной смертью, надеется, что следствию удастся сдвинуть дело с мертвой точки, передает "Пятый канал". Накануне в СК РФ заявили, что председатель Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль.

Фирсов сообщил, что собирается передать полученное наследство сыну Легкоступовой, однако словам яхтсмена семья певицы не верит.