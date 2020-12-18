Умер советский актер из "Белого солнца пустыни"

В союзные времена артист носил звание первого каскадера страны

Актер Александр Массарский скончался на 93 году жизни. Причиной смерти могли стать осложнения после перенесенного коронавируса. 

О смерти артиста сообщает издание "Комсомольская правда" со ссылкой на "Союз кинематографистов РФ". Как отметили в ведомстве, Массарский считается одним из основоположников отечественной школы каскадеров. 

Последние дни он провел дома, в Санкт-Петербурге. В социальной сети он общался со знакомыми, выражая скорбные слова в связи с кончиной Гафта. Также он сообщал, что лежит с ковидом – спустя два дня после этого сообщения его не стало. 

Артист работал над картинами "Белон солнце пустыни", "Король лир", "Человек-амфибия" и многими другими. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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