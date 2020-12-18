Жигунов припомнил Дружининой громкий конфликт на "Гардемаринах"

Режиссер не стала молчать на выпад артиста

Юбилей Светланы Дружининой обернулся грандиозным скандалом. Режиссер заявила, что идея создания Саши Белова является всецело ее заслугой, поэтому образ курсанта Московской Навигацкой школы – "ее детище". На что Жигунов отреагировал крайне эмоционально, предложив ей в качестве подарка снять собственное имя с титров в "Гардемаринах".

Однако, как оказалось, конфликт между звездами начался не с этого. Жигунов рассказал, что все началось во время съемок второй картины. Актер возмутился тем, как режиссер обошлась с его коллегой.

Артист рассказал, что Дружинина решила снять с роли Владимира Шевелькова. Всей съемочной группе сообщили, что актер сам отказался сниматься дальше. Коллегам выпытывать причину было неудобно, поэтому спрашивать его на этот счет не стали. Однако, как оказалось позже, артист был не в курсе своего "отказа".

"Мы его встретили, когда уже готовились к съемкам, шли с тренировки. Оказалось, что он отращивал длинные волосы, и было понятно, что он ждет съемок. Ему никто не звонил, никто ему ничего не сказал", – рассказал Жигунов в беседе с РИА ФАН.

В знак солидарности с товарищем Жигунов решил отказаться от озвучивания своего героя, а когда речь пошла о съемках третьей картины публично заявил, что участвовать в них не будет – можно даже не уговаривать.

Артист заявил, что, по его мнению, Дружинина ведет себя крайне неприлично, пытаясь добиться собственных целей.

Сама режиссер заявила, что все подобные разборки ей неинтересны.

"Я уже давно забыла про то, что думает обо мне Жигунов. А Сашу Белова я обожаю и благодарна Жигунову за то, что он мне помог сделать и достроить этот образ", – ответила на претензии Светлана Дружинина.